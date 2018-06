Зеленчуците ще намалеят заради глобалното затопляне

Вследствие на глобалното затопляне зеленчуците ще се срещат по-рядко навсякъде на нашата планета, ако не бъдат отгледани по-резистентни видове зеленчуци, предупредиха учени, цитирани от Франс прес.

Повишаването на температурите с 4 градуса Целзий, което е очаквано през 2100 г., в случай че глобалното затопляне продължи със същите темпове, ще намали реколтите със средно 31,5 процента, сочат резултатите от изследване.

С по-топлия въздух и по-малките водни ресурси може да се обясни това намаляване с близо една трета на реколтите от зеленчуци, които са от съществено значение за здравословното хранене. Южна Европа и обширни територии от Африка и Южна Азия могат да бъдат засегнати.

За да стигнат до тези заключения, учените анализирали резултатите от 174 изследвания за влиянието на околната среда върху реколтите и съдържанието на хранителни вещества в зеленчуците от 1975 г.

"За пръв път събрахме всички доказателства за влиянието на климатичните промени върху реколтите и качеството на зеленчуците", поясни Алън Дангур от Лондонския институт по хигиена и тропическа медицина. „Анализът ни показва, че ако тенденцията се запази, климатичните промени значително ще намалят наличието на тези важни храни по света. Трябва да се вземат спешни мерки, включително да се подкрепи по-резистентното към климатичните промени земеделие".

Резултатите показват, че ако температурите се повишат с 4 градуса Целзий до края на този век, вероятността тези четири големи износители на царевица да имат няколко поредни лоши години ще е 86-процентна.

Резултатите от изследванията са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.