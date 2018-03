Поредна звезда от "Игра на тронове" идва в София

Още един актьор с ключова роля в „Игра на тронове" ще се появи за Aniventure сomic сon на 15 и 16 септември в София. Крисчън Найрн, който като Ходор е разплакал милиони фенове на сериала, е от малкото персонажи, оцелели до осми сезон на най-популярната телевизионна продукция.

Добрият гигант, чиято мисия беше разкрита едва в последните секунди на финалния епизод с негово участие, ще бъде в компанията на Владимир Фурдик /Кралят на Нощта/ и Джема Уелън /Яра/. Тримата ще отделят по няколко часа, за да раздават автографи и да се снимат с най-запалените фенове в Експото. Анжела Сарафян е голямата звезда от „Западен свят" и голямата изненада на форума в София. Една от най-уникалните актриси в актуалния Холивуд е родена в Армения, но семейството й се мести в САЩ, когато тя е една на 4. Освен на малкия екран, където е до сър Антъни Хопкинс, Ед Харис и Танди Нютън в номинирания за награда „Еми" и „Златен глобус" сериал на HBO, тя играе в „Имигрантът" с Марион Котийяр и Хоакин Финикс, в "Обещанието" с Крисчън Бейл и Оскър Айзък, в „Параноя" с Харисън Форд и Гари Олдман.

От Япония специално за Aniventure сomic сon пък идва косплей звездата Рейка, очакват се някои от най-популярните уебкомикс художници, като първите потвърдени имена са хитовите Cyanide & Happiness и One of Those Days. Поп културният фестивал се завръща, за да срещне Изтока и Запада в едно от най-мащабните събития в България.