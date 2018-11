Whitesnake отново в България

Хардрок легендите „Whitesnake" отново ще свирят у нас. Групата ще бъде един от хедлайнерите на третото издание на фестивала „Hills of Rock" в Пловдив, потвърдиха организаторите. Събитието ще се проведе в края на юни догодина – от 28-ми до 30-ти. Дейвид Ковърдейл и колегите му ще завземат сцената през втория ден от фестивала. Рок динозаврите са истински фенове на българската публика, както и тя е на тях – това ще бъде седмото им гостуване в страната. Групата за първи път свири у нас през 1997-а в София, където досега са били повечето им изпълнения на живо. Освен в столицата, „момчетата" са изнасяли шоу и в Каварна. Гостуването им на родна земя ще бъде част от световното им турне „Flesh & Blood 2019". То е в подкрепа на предстоящия им 13-ти албум със същото име. Очаква се първият сингъл от тавата „Shut Up and Kiss Me", както и видео към него, да излезе догодина точно преди старта на обиколката. „Песента е жестока. Всички много ще я харесат. Знам, че е клише, но това е най-добрата музика, която сме писали. От 50 години съм в бизнеса, знам за какво говоря. Нямам търпение феновете да чуят новия албум", коментира Ковърдейл.