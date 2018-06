Влатко Стефановски свири на Радио парк феста в Южния парк

БНР кани столичани и гости на София за втора поредна година на „Радио парк фест" на Голямата поляна в Южния парк. На 15, 16 и 17 юни ще посрещнем лятото с някои от най-добрите български поп, рок, джаз и хип-хоп изпълнители.

Специален гост на събитието ще бъде легендата на македонската музика, виртуозният китарист Влатко Стефановски, който ще свири с Биг бенда на БНР. Сред баш звездите са и "Обичайните заподозрени", една от най-успешните български лайв банди, в състав: Стоян Янкулов-Стунджи, Веселин Веселинов-Еко, Иван Лечев и Мирослав Иванов.

Сред младоците се откроява Ангел Ковачев, който заедно с дуета „Моисей" участва в създаването на супер хитовете "Кой ден станахме", "Знаеш ли кой видях", "Тази снимка пази" и "Къде си, брат". Талантливият артист участва в мюзикъла "Йоан: Синът на гърма" в театър „София", има и два проекта със Софийска филхармония, в които дели сцената с диригента Максим Ешкенази и с актьорите Юлиан Вергов, Илиана Коджабашева и Деян Донков. Миналата година Ангел Ковачев издаде дебютния си албум "Небесен", който ще представи на фестивала през юни. Феновете ще аплодират и Прея. Сред изненадите е Bobo & the gang, които са излизали след Бъста Раймс и Тайни Темпа на Spirit of Burgas, подгрявали са лайфа на Джеси Джей в „Арена Армеец". В началото на 2014 г. групата пуска официално в YouTube, канала на Facing The Sun, първия по рода си хип-хоп концерт от поредицата StudioLive, продуциран от Росен Ватев, съвместно с пловдивския лейбъл "C.T.P Records". Като композитор Бобо работи за Сантра и Кристо, Криско, Лора Караджова, Маги Джанаварова, Рут Колева, Криста, Вяра Атова и Орлин Павлов.

Самата Рут Колева, която ще огласи сцената на 16 юни след успешното си европейско турне, спечели специалната награда на конкурса на БНР "Пролет" 2018", която й осигури възможността да представи България на престижния фестивал „Евросоник" в Грьонинген, Холандия, през януари на 2019-а.

Инди рок групата Dead Man's Hat има невероятна история. Ража Файез ел Мадхун е родена в Кувейт в семейство на палестинци. Заедно с родителите си идва в България през 1992 година. През 2012-а започва сама да се обучава на акустична китара, а през 2014-а пише първата си песен. Ража се запознава с виолончелистката Илияна Георгиева, с която сформират успешен акустичен дует. Амбициозната палестинка свири и с рокендрол банда под името Raja & the band, с която също печели одобрението на публиката в софийския ъндърграунд. Преди три години Ража и Илияна обединяват двата проекта в Dead Man's Hat.

На третия фестивален ден на Голямата сцена в Южния парк ще звучат Saint Electrics - Мирослав Иванов (китари, вокали, кийборд), Гриша Георгиев (водещ вокал и бас) и Деян Драгиев (барабани). Jeremy?, които в момента са на върха на класацията "БНР топ 20", ще представят своя нов втори албум на 17 юни. По време на концерта им ще станем свидетели и на тяхното лазерно шоу. DJ Marten, който отскоро е в екипа на радио „София", с DJ Rawland ще подгряват публиката. Входът на тридневния безкраен празник е свободен.