Сатира за Путин спечели "Грами"

ПЕСЕНТА ЗА ПУТИН ЧУЙТЕ ТУК!

Американският композитор и изпълнител Ранди Нюман прибра "Грами" за песента „Путин", посветена на руския президент. Парчето е замислено като ироничен химн в прослава на световноизвестния политик, който през март отива на избори за четвърти мандат. Ако ги спечели, ще остане на власт до 2024-а, уточняват международните агенции.

"Путин може да захранва ядрен реактор с лявото полукълбо на мозъка си. Когато свали ризата си, подлудява жените", се казва в текста на 74-годишния Ранди Нюман. На финала женски хор извива глас: "Вие ще ни отведете в обетованата земя", а Нюман отвръща: "Точно така, защото аз съм мъжът Путин". Ранди Нюман, разбира се, не е случаен артист - има шест "Грамита" и два "Оскара". Автор е на хита "Обичам Лос Анджелис" ("I Love L.A."), на една от композициите във филма "Toy Sory", както и на доста сатирични евъргрийни.

Американският ритъм енд блус певец Бруно Марс бе удостоен с шест награди "Грами" - включително и за "най-добър албум на годината" за "24K Magic". Сред другите "Грамофончета" за момчето от Хавай, са и тези за песен и за запис, предадоха световните агенции.

Най-разочарованият на 60-та церемония, която се случи в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк, беше рапърът Джей Зи. Той не спечели в нито една от осемте категории, в които бе номиниран. Няма съмнение, че точно това го отказа и да излезе на сцената, за да изпълни някой от хитовете си.

Британският поп отличник Ед Шийрън бе удостоен с две "Грамита" - за албум с поп вокал за "Divide" и за най-добро изпълнение на поп соло за "Shape of You". Той обаче не присъства на шоуто в мегаполиса. Кендрик Ламар получи "Грами" за най-добра рап песен, най-добро рап изпълнение и най-добро музикално видео. В инструменталния джаз победи Били Чайлдс за "Rebirth", а Сесил Маклорин Салвант -за най-добър албум с вокален джаз за "Dreams and Daggers". Канадската певица Алесия Кара си тръгна с "Грами" като "откритие на годината".

При дебютантите тя се състезаваше с поп колежката си Джулия Майкълс и рапърите Халид и Узи Верт. "Има невероятни артисти, които правят невероятна музика и трябва да получат признание. Но това не става заради състезанието за популярност и заради мрачни сметки. Много жалко. Искам да насърча всички да подкрепят истинското творчество. Задължително е всички работят при равни шансове", каза Алесия Кара. Тя пише сама песните си, с които иска да помага на младите да намерят мястото си. Неслучайно Кара бе номинирана и за най-добра песен на годината за "1-800-273-8255" - националният телефонен номер в САЩ за помощ на хора, които искат да се самоубият.

Филмът "Ла ла ленд" получи две "Грамофончета" за саундтрака на композитора Джъстин Хурвиц, който миналия февруари прибра и два "Оскара" за същата партитура и за песента "Градът на звездите".

Почти 50 години след първата си изява култовата германска група за електронна музика "Крафтверк" най-после получи за първи път "Грами" - за най-добър албум с денс и електронна музика за диска "3-D The Catalogue". Звукозаписът е придружен с документален филм за серия концерти в някои от най-прочутите музеи в света - "Тейт модърн" в Лондон и МоМА в Ню Йорк.

"Грами" за най-добро класическо инструментално соло изпълнение получи 26-годишният руски пианист Даниил Трифонов за цикъла "Трансцедентни етюди" на Ференц Лист.

Легендарният канадски певец и поет Ленард Коен приживе не получи нито веднъж "Грами", а сега беше удостоен посмъртно за най-добро рок изпълнение на "You Want it Darker". В нея той пее, че е готов да умре. Едноименният албум беше издаден три седмици преди смъртта на Ленард Коен, който напусна този свят на 82 през 2016-а. Кари Фишър също бе удостоена посмъртно с "Грами" за аудиокнигата "Дневниците на принцесата".

Десетки знаменитости от голямото шоу дефилираха по червения килим. Сред най-одумваните тоалети бяха прозрачната рокля на Хайди Клум, пъстротията на Пинк, синята коса на Джени Маккарти, Лейди Гага, която блесна без пола, Коко Остин - почти гола, Рита Ора - с необятна цепка, Ивана Тръмпт . Сред сериозните теми на вечерта бяха сексуалният тормоз, насилието с огнестрелни оръжия, младите имигранти и Доналд Тръмп. Изненадващо се появи Хилари Клинтън. Един от водещите - Джеймс Кордън, пусна запис на подборка откъси от книгата на Майкъл Улф "Огън и ярост" за Белия дом на Доналд Тръмп, прочетени от известни личности, включително г-жа Клинтън.

Преди текстовете прозвуча изпълнение на U2 пред Статуята на свободата. Певицата Камила Кабело поиска защита за имигрантите, влезли в Съединените щати като деца, а Джанел Моне говори за правата на жените. Кънтри артистите Ерик Чърч, Марън Морис и Брадърс Осбърн изпълниха наградената с "Грами" през 1993 г. класическа песен на Ерик Клептън "Сълзи в небето", за да почетат паметта на жертвите, убити на концерта в Лас Вегас през октомври, както и на концерта на Ариана Гранде в Манчестър, във Великобритания през май. "Болезнената истина е, че тази година, на тези две събития, 81 любители на музиката, каквито сме и ние, отидоха да се насладят на музиката и повече не се върнаха у дома", каза Морис.

Президентът Доналд Тръмп е приканил в туит тази сутрин привържениците си да информират рапъра Джей-Зи, че благодарение на неговата политика безработицата сред черните американци е "най-ниската, регистрирана някога", предаде Асошиейтед прес. Този туит вероятно е в отговор на интервю на рапъра пред Си Ен Ен, в което той казва, че вулгарното изказване на президента за африканските страни и Хаити "разочарова и ранява". Според Джей-Зи ниската безработица сред чернокожите американци не е заслуга на президента. "Това не е равностойно на щастие, добавя той, цитиран от АП.

Кери Фишър бе наградена с „Грами" за най-добра аудио книга за мемоарът й „The Princess Diarist", който излезе през ноември 2016, един месец преди актрисата да почине.

Актрисата Кари Фишър, станала известна с участието си в "Междузвездни войни", спечели "Грами" за мемоарите си - посмъртна чест за звездата, чието културно въздействие беше широко, но спечели едва няколко отличия приживе. Фишър спечели за най-добър говорим албум за The Princess Diarist, аудиокнигата версия на мемоарите ѝ, която излезе седмици преди да умре през декември 2016 година на 60-годишна възраст от инфаркт, предаде БГНЕС.The Princess Diarist привлече вниманието заради откровението на Фишър, че е имала връзка с омъжения Харисън Форд, когото среща на снимките на оригиналните "Междузвездни войни" през 1977 година. В култовия класически филм тя играе принцеса Лея, а той е пътуващият контрабандист Хан Соло, който има неочаквана връзка с нея. Фишър, която пишеше и новели, има връзка с рок легендата Пол Саймън, след като става известна с "Междузвездни войни". Животът ѝ е белязан от борби с депресия и пристрастяване към наркотици.

Големите победители:

Бруно Марс – албум на годината, песен на годината, най-добър запис на годината, най-добра АрЕнБи песен, най-добър АрЕнБи албум, най-добро техническо изпълнение на некласически албум

Кендрик Ламар – най-добро музикално видео, най-добър рап албум, най-добра рап песен, най-добро рап изпълнение, най-добра рап/вокална колаборация (заедно с Риана)

Ед Шийрън - най-добро поп изпълнение и най-добър вокален поп албум

Най-добра рок песен - "Foo Fighters за "Run"

Най-добър латино поп албум – Шакира за „El Dorado"

Най-добър традиционен блус албум - The Rolling Stones за „Blue & Lonesome"