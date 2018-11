Енрике даде цялата си любов на българските фенове в "Арена Армеец"

Енрике Иглесиас вдигна грандиозен латино купон снощи в столичната зала "Арена Армеец", която бе препълнена. Шоуто започна ударно с хита "Move to Miami" и фантастична мултимедия, а зрителите не спряха да танцуват по време на целия концерт. Енрике не бе многословен, но няколко пъти поздрави публиката, надигайки малка чашка с репликата "Наздраве, България", произнесена на български.

Испанската мегазвезда, която от няколко години издава хит след хит, през цялото време общуваше с феновете си съвсем отблизо. Иглесиас често слизаше сред тълпата, а двете сцени, разположени в двата края на залата, дадоха възможност на всички да го видят в пълния му блясък.

Той не изневери на традицията и качи своя почитателка на сцената, за да й изпее очи в очи романтична балада. Късметлийката този път бе 17-годишната Ива, която бе толкова развълнувана, че не знаеше дали да гледа Енрике или препълнената зала. Той изпя за нея песента "Hero". Двамата танцуваха блус и си направиха селфи под оглушителните писъци на останалите фенки на певеца.

Сред многото хитове, на които бе посветено цялото шоу, бяха модерните "I Like It", "Tonight (I'm Lovin' You)", "Bailando", "Subeme la radio", както и вечните "Bailamos", "Do You Know", "Ring My Bells", "Escape", "Heartbeat.

Това бе поредният напълно разпродаден концерт на Енрике в София. Турнето му "All The Hits Live" се радва на огромен успех в цяла Европа.