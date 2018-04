АNASTACIA стартира европейското си турне

Европейското турне на поп звездата ANASTACIA стартира преди броени в Холандия. Гастролът, носещо името на най-новия албум на американската дива - EVOLUTION, включва над 38 спирки. Сред тях са Люксембург, Германия, Швейцария, Италия, Чехия, Унгария, Великобритания, Финландия и още много други. Концертът й в България ще се състои на 1 юли в зала 1 на НДК.

Аnastacia ще зарадва почитателите с най-големите си хитове, като Left Outside Alone, Not That Kind, Paid My Dues, Sick and Tired и I'm Outta Love. Разбира се, ще чуем и песни от седмия ѝ студиен албум EVOLUTION.

Evolution олицетворява силата на Anastacia да продължи напред, въпреки коварния рак, с който се бори два пъти през 2003 и 2013 година. Приема завръщането му като мисия, за да говори и пее свободно за него пред други хора, които страдат от заболяването или обичат творчеството ѝ – истинско и (категорично) нехарактерно. Любимата ѝ песен от албума е Stamina, защото всички имат нужда от "stamina" в живота си (в превод – възможността да продължиш, да устоиш и да имаш физическа и психическа воля), както и песента Boxer, заради смелостта да поемаш ударите и да не позволяваш някой от тях да те повали.

„Във всяка песен от албума има власт. Искам моята музика да говори на хората, да им помага, когато минават през труден период и да им покаже, че всичко е възможно. Можеш да оцелееш, да еволюираш. Погледнете ме!", споделя Аnastacia.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на цени от 55 до 130 лева в мрежата на Eventim.bg и касите в бензиностанции OMV.