Обявиха номинациите за оскарите

Американската Академия за киноизкуство обяви номинациите за наградите „Оскар", които ще бъдат раздадени на 4 март в Холивуд.

В категорията за най-добър режисьор са Кристофър Нолан за „Дюнкерк", Джордан Пийл за "Get Out", Грета Гъруиг за „Lady Bird", Пол Томас Андерсън за "Phantom Thread" и Гийермо дел Торо за „Формата на водата" ("The Shape of Water").

За наградата за най-добър актьор ще се състезават Тимъти Шаламет за „Призови ме с твоето име" ("Call Me by Your Name"), Даниел Дей-Люис за "Phantom Thread", Даниъл Калууя за "Get Out", Гари Олдман за "Darkest Hour" и Дензъл Уошингтън за "Roman J. Israel, Esq."

Номинирани в категория „Най-добра актриса" са Сали Хокинс за „Формата на водата", Франсис Макдорманд за „Три билборда извън града" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Марго Роби за "I, Tonya", Сиша Ронан за "Lady Bird"и Мерил Стрийп за "The Post".

За най-добър филм са номинирани "Call Me By Your Name","Darkest Hour", „Дюнкерк" ("Dunkirk") "Get Out","Lady Bird", "Phantom Thread","The Post", „Формата на водата" ("The Shape of Water"), „Три билборда извън града" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

В категория „най-добър чуждестранен фил" са включени "A Fantastic Woman" (Чили), "The Insult" (Ливан),"Loveless" (Русия),"On Body and Soul" (Унгария),"The Square" (Швеция).