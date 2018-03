3000 мераклии за "Стани богат"

"Стани богат" стартира на първи април по БНТ1 от 19 часа, информираха от "Сан Стефано". 3000 мераклии за слава и за 100 бона вече са заявили желание да пробват общата култура и характера си. Над 300 от тях са участвали в предишни издания на „Стани богат" с Ники Кънчев или в „Минута е много" с Петър Вучков. Кой е водещият сега, ще стане ясно в деня на хумора и шегата. Снимка - вероятно от пилотното издание - показа, че генералният директор на БНТ Константин Каменаров дирижира екшъна. Надали обаче той би се ангажирал през цялото време със състезанието. Може би все пак ще има роля и за Махаил Билалов, чието име е спрягано най-често за персонажа на водещия.

Шоуто ще се излъчва всеки делничен ден с класическата схема - 15 въпроса и добре познатите три жокера („50/50", „Помощ от публиката" и „Обади се на приятел").

Освен голямата награда от 100 000 лева, сред сигурните суми са 500 (на 5-и въпрос) и 2500 (на 10-и въпрос). Според регламента, в стола на богатството може да се седне само веднъж, но втори шанс ще получат кандидатите, които са отпаднали в играта „Най-бързият печели". Най-младият мераклия за слава и пари е на 9, а най-възрастният – на 86. 25 процента от заявилите участие са под 35. Много от тях са били деца и ученици, когато играта се излъчваше у нас по Нова.

Досега лицензът за „Who wants to be a millionaire?" е продаден в над 100 държави, като в повечето от тях играта постига завидни рейтинги. Милиони телевизионни зрители от Словакия до Индия, от Австралия до Исландия и от Колумбия до Далечния Изток знаят за какво става дума, още щом чуят фразата „Обади се на приятел". В САЩ играта дълго време доминира на телевизионния пазар в условията на силна конкуренция, а в Индия форматът чупи всички рекорди по гледаемост. Неслучайно един от най-гениалните филми през първите 10 години на новия век остава "Беднякът милионер" на Дани Бойл. Драмата, създадена по едноименния роман на индийския писател и дипломат Викас Сваруп, разказва историята на млад мъж от бедните квартали на Мумбай, който участва в индийската версия на „Стани богат". Лентата имаше десет номинации за „Оскар", от които спечели осем - включително за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий.

Бляскавата история на супер популярния телевизионен формат започва на 4 септември 1988 година като радиошоу във Великобритания. Автор на тогавашния проект е Дейвид Бригс, който дава съгласието си на Крис Тарант да направи радиоигра с парични награди. След като няколко слушатели печелят прилични суми, шоуто е спряно. Това обаче не отказва Бригс и той доразвива идеята си в телевизионен вариант. Първият брой излиза в телевизионния ефир на ITV1 с името „Планина от пари", а правилата са почти същите, каквито са и днес. Първият въпрос е носел награда само от един паунд, а последният – от един милион паунда. Това е и най-голямата сума, получавана в телевизионно шоу до тогава.

Телевизионното състезание има и редица трансформации във времето – от декора в студиото, през правилата и жокерите, до музикалното оформление. Макар и спряна в някои държави, тази пролет най-великата игра за знания се завръща на екран освен в България, и в родината на предаването – Великобритания. През 2017-а с отлични резултати „Стани богат" стартира отново във Финландия, Индия, Русия, Швеция, САЩ, Италия. В Полша водещ отново е Хуберт Успенски, който произхожда от семейство на поляк и българка.

Според много от познавачите, играта става популярна и благодарение на своя водещ – Крис Тарант, който придава специфичен облик на цялостната й стилистика. Неслучайно телевизионни компании от САЩ и Австралия нееднократно са се опитвали да привлекат тв легендата, но опитите им се оказват безуспешни. Преди броени дни стана ясно, че Джеръми Кларксън - журналист, писател и автомобилен специалист, добил световна слава с предаването „Top Gear" по ВВС - е избран за новото лице на британското издание на формата. Скандалният англичанин беше цапардосал продуцента си и затова преди време го изхвърлиха от хитовата автомобилна тв поредица.