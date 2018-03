Перфектният момент да опознаеш Щутгарт

Just the right moment to come in Stuttgart and to work... Последната дума е употребена в смисъла на креативност и творчество, изречена от известния новелист, писател и драматург, Самуел Бекет през 1965 по време на честите му визити в германския град, по работа. Макар и некрасив, полуразрушен от бомбардировки и изцяло преустроен след 1945 година, Щутгарт, градът на Даймлер, Порше и Бош, административен център на историческото Швабско херцогство, с население от 600 000 жители, предлага богата културна и динамична програма.

От 1999-та всяка година в средата на март в града се провежда Нощта на музеите.

Повече от 80 музея, галерии, културни институции и събития са отворени

в съботната вечер - от 19:00 до 2 часа сутринта, свързани с ефикасна обществена транспортна мрежа. За пръв пръв организирано в Берлин през 1997 г., като колаборация между различни музейни и културни институции, събитието събира инерция и се разширява - провежда се в повече от 120 европейски градове. Френската столица следва примера на Берлин още същата година, променяйки времевите рамки на събитието.

Освен музеи, галерии и академични институции, градът разчита и на различни сценични и изпълнителни изкуства като танц, музика и перформънс.

В програмата са включени всякакъв тип културни прояви за различни възрастови групи. Организиран според квартали и тематики, градът кани публиката да опознае своите градски, "червени" и "сини" граници чрез интензивен културен диалог и срещи. Под "червени" се има предвид Пътят на виното, като може би е по-уместно да се оцвети в бяло този тур и съответният бус, тъй като

Баден Вюртемберг е експерт в произвеждането и отглеждането на бели вина

- Ризлинг и Кернер. Под "син тур" са пристанището и пътната култура на града по вода с Некар и втория по големина порт на реката в Южна Германия.

Събитията имат за цел да информират, реанимират, рециклират и да дадат нов поглед на някои от интересните зони и кътчета на града, които не са добре познати на широката публика по ред причини, дистанция, безопосност и достъп.

Пристанището функционира с основната си дейност и до ден днешен, но често приема културни събития като театри и постановки, танци и специални събития на открито. С игра на светлини и светлосенки шарените контейнери, излезли като от снимка на Андреас Гурски (Andreas Gursky) приемат нов и игрив вид.

Трансформацията на места от миналото и може би места на бъдещето можеше да се види и в останалите отворени градски пространстрва по време на Нощта на музеите. Бункерите например. Мястото е свързано със зловещата нотка на миналото, с войни и разрушение. В Щутгарт обаче се случват различни интересни интерпретации на тези военни и спасителни капсули.

През 1941 година е завършен един от най големите бункери в центъра на града

под пазарния площад. Нарича се Бункерът на Маркенплатц. През 45-та година, незасегнат от бомбардировките, бункерът е трансформиран в хотел с 1010 легла. Снабден със стаи и иновативна вентилационна система, хотелът разполага с ресторант и със салон за гости, посещаван от видни интелектуалци от 50-те и 60-те години на миналия век. Бункерът функционира до 1985 година и е затворен по политически и здравни причини. Днес се дискутира за отварянето на постоянен музей, а междувременно Hotel am Markenplatz е достъпен и отворен по време на Нощта на музеите. Друг интересен посещаем бункер е убежището в Untertürkheim - винарска изба с местни вина, с интересен план и акустика. По време на Нощта тук звучеше джаз.

Бившата болница по време на Нощта също бе разширила дефинициите на здравното понятие, локация и институция.

В миналото манастир, днес е административен и културен център

за срещи, образование и обучение. Реставрирана след войните и разширена с нова сграда с предложен архитектурен конкурс през 2014-та, сградата е интересна не само за любители на здравето и католическото учение, но и за архитекти и дизайнери.

Други интересни локации по време на събитието бяха мраморната зала в Новия замък на Шлосплатц (площадът на двореца), кралският двор с организирано рали с автентични автомобили от 60-те и 70-те, концерти и партита в други кралски институции и тераси с панорамни гледки в символите на града, като музея на Мерцедес и Порше.

Естествено, една нощ не стига да се посети всичко. Туристът трябва да бъде селективен и внимателен, но дори и да се загуби, ще осъмне в някое интересно място с немски привкус.