НА ФОКУС: Вадят курортите от закона за шума

Националните курорти да бъдат извадени от обхвата на промените в Закона за ограничаване на шума. Тази идея беше представена от министъра на туризма Николина Ангелкова преди откриването вчера на Петата годишна среща на Националния борд по туризъм. Така според нея шумът в курортите ще бъде регулиран по-справедливо.

"Ще извадим националните курорти от обхвата на този закон. Така чрез специална наредба, която ще напишем, правилата за шума ще бъдат определяни от местната власт. Мисля, че така ще е по-справедливо", заяви Ангелкова. Според нея така ще бъде намерен баланс и ще се отговори на интересите на туристите, които няма да имат грешни очаквания от избора си за почивка. Министърът уточни, че това са предложения за промени в ресорния Закон за туризма, но те ще рефлектират и в закона за шума.

Промените в Закона за шума, внесени от вицепремиера Валери Симеонов в парламента, предвиждаха драстично ограничаване на шума след 23 часа в населените места и курортите. С него от нощните заведения се изискват специални ограждения, които да намаляват шумовото замърсяване.

Промените в Закона за туризма дават възможност за обединение на сектора. Министерството подкрепя идеята да има национално представителни организации, за това е и предвидена подобна възможност в измененията на нормативната база, каза още Ангелкова на откриването на форума. С промените на закона предлагаме да има по една национална организация за хотелите, за туроператорите и екскурзоводите, обясни министър Ангелкова. Те ще обединяват интересите на бранша и ще се утвърждават с решение на Министерския съвет. Ако успеем да постигнем това, ще е голям успех, защото сега има повече от 300 организации, коментира министърът.

Определяне на статута на националните курорти също е заложено в промените на Закона за туризма, като се предвижда и разработване на съответната поднормативна база, обясни Ангелкова. Тя коментира, че регионалното планиране е от ключово значение, за да се отговори максимално на нуждите на туристите и бизнеса. Министърът посочи още, че се предвижда да се обособят отделни зони, където има такива нужди и възможности, например парти зона и зона за семейна почивка. Така ще има предвидимост и когато туристите избират място за почивка, ще знаят какво да очакват, обясни министърът.

Освен това се предвиждат правила за ясно определени ски зони и писти. С измененията на Закона за туризма се предвижда създаване на звеното на контрол към министерството, информира министърът. Промените предвиждат още въвеждането на „Доброволен етикет за качество", който може да се придобива от категоризираните места за настаняване, за хранене, туроператорите и туристическите агенти. Валидността му ще е 3 години, като ежегодно ще се прави проверка на придобилите този етикет и при нарушения сертификатът ще може да се обезсилва. Министерството на туризма продължава работа по въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Ангелкова съобщи още пред журналисти, че това лято по родното Черноморие ще почиват между 1,6 млн. и 1,9 млн. българи. През сезон 2017 г. около 1,6 млн. българи са пътували към родното крайбрежие. Относно руските туристи тя информира, че има спад около 5 % в записванията до момента, но това не е крайна цифра, защото ситуацията е изключително динамична. Това, което имаме като уверение от моя колега Олег Сафонов, ръководител на Федералната агенция по туризъм на Русия, както и по време на разговорите на премиера Борисов с президента Путин, е, че България продължава да бъде на едно от първите пет места за предпочитана дестинация за руските туристи, заяви още Ангелкова.

Голямо влияние върху избора на страна за почивка за руските туристи оказва предлаганата цена и в това отношение Турция изключително много ни конкурира, отбеляза министърът. Тя посочи, че и това лято ще има наети сезонни работници - основно от Украйна, Молдова, Беларус. Има и от Азия, но значително по-малко, каза Ангелкова. Миналата година сезонните работници са били 3200, а тази година се очаква те да са между 5000 - 5400 души.

Медиите: Има още

какво да се желае

България има какво да покаже на чуждите туристи и привлича все повече младежи от цял свят, но има много още какво да се желае. Около това мнение се обединиха шефовете на основните медии в България, които бяха лектори на специален панел в рамките на форума.

Заради нискотарифните компании в София вечер могат да се видят предимно млади чужденци, което се наблюдава от известно време и е много радостно, заяви шефът на БНР Александър Велев.

Колегата му от БНТ Константин Каменаров пък обяви, че за да има допълнителна популяризация на отрасъла, обществената телевизия пуска наесен специализирано предаване туризъм.бг.

Има много какво да се желае, за да станем атрактивни както за българските, така и за чуждите туристи, добави директорът на БТА Максим Минчев. Който и да обиколи 100 национални туристически обекти,ще се убеди,че половината от тях са затворени през уикенда, което е абсурд, каза той.

Друг абсурд е, че държава като България със над 1300 години история е по-малко разпознаваема от страна като Сингапур, която още не е навършила 50 години, добави собственикът на Дарик радио Радосвет Радев.

Имаме над 45 000 артефакти, но държавата трябва да определи кои са стратегическите обекти и да работи за социализирането им, заяви главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова. Според нея местната власт и туроператори трябва да бъдат още по-инициативни и креативни, за да могат изградените крепости, римски вили и гробници да се превърнат в завършен туристически продукт, който да привлича гостите. Трябва да мислим за Западните Балкани не само в политически контекст, но и като обща туристическа дестинация, каза Бозукова и припомни, че това е начинът да привлечем повече чужденци от далечни дестинации.

Привличаме все повече

световни хотелски брандове

Все повече световни хотелски вериги се насочват към българския пазар. Това стана ясно по време на 5-та годишна среща на Националния борд по туризъм, който се проведе в хотел InterContinental Sofia. Според Константин Бояджиев, управител на водещата инвестиционна компания Галакси Инвестмънт Груп и член на Управителния съвет на борда, присъствието на международни хотелски вериги от такъв ранг вдига качеството на обслужване в сектора, привлича платежоспособни клиенти и влияе положително на имиджа на България. „Нашата компания има дългогодишен опит в сътрудничеството със световни гиганти, сред които са новооткрития InterContinental Sofia, Hilton Sofia и Radisson Blu, както и ваканционният хотел Barceló Royal Beach в курортен комплекс Слънчев бряг", коментира той. По думите му в последните няколко години голяма част от предприемачите се насочват към хотелиерския сегмент, като един от най-активните на пазара на недвижими имоти.

В рамките на инициативата стана ясно, че качеството на туристическата услуга постоянно се подобрява, повишава се добавената стойност към клиентите, а от там се наблюдава ръст на нощувките и приходите.

Хотелиери: Българското

вино е на световно ниво

Хотелиери и представители на туристическия бранш опитаха едноименната серия вина на New Bloom Winery по време на Националната среща на Борда по туризъм вчера. Според тях все повече се търсят български вина, следващи модерните световни тенденции – по-плодови и свежи, без дълго престояване в дъбови бъчви. Сред опитаните вина бяха последните медалисти от световни конкурси. Розето New Bloom е купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира спечели златен медал на Concours Mondial de Bruxelles и Златен Ритон на Винария, а червеното New Bloom от нестандартния сорт Регент е златен медалист от Mundus Vini тази година. Според винените експерти медалите на международни конкурси потвърждават високото ниво на работа в родните изби. „Само за последните няколко месеца бяхме домакини на редица дегустации и посещения на чужденци. Журналисти от САЩ, титулувани експерти Master of Wines и Master of Sommelier от Европа оцениха високо нашите най-нови продукти и потвърдиха, че са с много добро съотношение цена-качество. Проблемът е, че регионът е непознат за винените консуматори и затова често напитките тук са подценени", коментираха от New Bloom Winery. Избата от Съединение работи активно с класическите сортове Совиньон блан, Шардоне, Мерло, Каберне, Сира и с малко известни немски сортове като Дорнфелдер и Регент от изцяло собствени лозови масиви. New Bloom Winery e носител на приза „златната изба" в края на миналата година.