Шефове на мощни компании в битка за "Мениджър 2018"

Финалистите в конкурса на списание "Мениджър" управляват фирми с придохи над 2,6 млрд лева

10-те финалисти в 11-то издание на конкурса "Мениджър на годината", организиран от списание "Мениджър", вече са известни.

Те управляват едни от най-големите и авторитетни компании в страната и са извоювали с постиженията си място в българския и европейски бизнес елит. Приходите на управляваните от тях компании надхвърлят 2,6 млрд. лева /по данни за 2017 г./. Кристалната статуетка ще бъде връчена тази година на победителя от президента Румен Радев.

На финалната права в битка за титлата „Мениджър на годината" застават /представени по азбучен ред/:

Александър Димитров, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „А1 България"; Георги Атанасов, управител на „Фесто Производство"; Данчо Данчев, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане"; Ивайло Славов, изпълнителен директор на BULPROS; д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България; Павел Пенчев, прокурист на „Еконт Експрес"; Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка; Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България; Светла Лесова, изпълнителен директор на Mondelez България; Улрих Хеппе, изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Победителят в конкурса за 2018 г. ще бъде обявен на 12 ноември, на гала церемония в Софийската национална опера и балет, съобщи Максим Майер, редакционен директор на сп. „Мениджър".

Преди това той съобщи имената на финалистите. Новият носител на титлата „Мениджър на годината" ще бъде излъчен след финалния, трети кръг на надпреварата, в който се оценяват личностните качества на всеки от претендентите през 360 градусова оценка, включваща специализирани интервюта както със самите участници, така и с техни служители и партньори.

Третият кръг дава 10% от общата тежест на окончателните оценки, по които става класирането за титлата. С най-висока тежест са финансовите резултати – 50% и въведените добри корпоративни практики – 40%, измерени в досегашните етапи, поясни Силвия Пенева, управляващ съдружник в консултантската компания Делойт България. Компанията е автор на методологията, по която провежда селекцията и оценката на кандидатите. Отново имаме много висок интерес към конкурса „Мениджър на годината" – 65 кандидати подадоха документи за участие тази година, отбеляза тя. 24 сектора на икономиката кандидастваха за Мениджър на годината 2018. 41 от тях преминаха във втори кръг от който са излъчени 10-те финалисти.

Приходите на управляваните от класиралите се във втори кръг участници са близо 9,48 млрд. лева /по данни за 2017 година/.

От всички подали документи за участие, най-много са лидерите от ИТ индустрията – 20% са от сектор информационни технологии, дигитализация и бизнес решения. 10% са от сектор банки и застрахователи. Също 10% са и участниците от „Енергетика и ресурси". По 6% са от „Производство" и „Транспорт и логистика".

И тази година се наблюдава тенденцията от последните няколко издания – стремеж и целенасочено инвестиране от страна на бизнеса в оптимизация на процесите чрез нови технологии, киберсигурност и устойчиво развитие, посочи още Силвия Пенева. Затова и един от показателите, на които „Делойт" обръща сериозно внимание при оценяването на кандидатите е как определят приоритетите си като ръководители в тези области

„Най-добрите и най-достойните се събираме всяка година на това събитие, което спокойно можем да наречем българските Оскари за бизнес постижения", заяви „Мениджър на годината 2017", арх. Пламен Мирянов и символичен домакин на пресконференция. Той поздрави новите 10 претенденти за титлата и пожела: „Нека всички ние, мениджъри и висши ръководители, използваме тази трибуна днес, за да излъчваме и своето най-важно послание. А то е, че освен мениджъри, сме и хора. Нека оставяме човешка следа там, където управляваме, нека се отнасяме човешки с нашия човешки ресурс, така че, един ден всеки от тях да казва с истинско уважение „Помниш ли какъв мениджър имахме!"

