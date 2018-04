ОБЗОР: Четвърти мол в София продаден за година

Четвърта продажба на мол в София в рамките на по-малко от година стана факт в края на миналата седмица. След като купувачи от ЮАР купиха "Сердика", The Mall и Paradise през 2017-а, в края на миналата седмица стана ясно, че полската група за недвижими имоти GTC (Globe Trade Center) е придобила Mall of Sofia за малко над 90 млн. евро. GTC купува 100% от "Дорадо 1" ЕООД - собственик на Mall of Sofia. Сделката е била сключена в четвъртък между люксембургското дружество EEE 5 S.à r.l. и GTC. 30 млн. са средствата на купувача, останалото е договорен "атрактивен заем за финансиране" от Банка ДСК и собственика й унгарската OTP, които и досега са финансирали българското дружество "Дорадо 1". Продавач е фондът Europa Capital – част от Rockefeller Group. Цената е по-ниска от предложената преди година сума от южноафриканския фонд Acsion, който даде оферта за 104 млн. евро, но до сделка не се стигна.

"През последната година осигурихме атрактивни парцели за изграждане на нови офис сгради клас А в различни европейски столици, сред които Будапеща, Букурещ, София и Загреб. Придобиването на Mall of Sofia беше отлична възможност за закупуване на стабилна сграда в сърцето на София, която генерира парични потоци", коментира Томас Курзман, главен изпълнителен директор на GTC. По думите му, сделката е в изпълнение на средните и дългосрочните цели за растеж на компанията.

От съобщението на купувача става ясно, че столичният обект има 7.55 млн. евро нетен оперативен доход, а GTC осигурява малко под 30 млн. евро собствени средства по сделката. "GTC ще подобри рентабилността си чрез цялостно нарастване на EBIT (печалбата преди лихви и данъци), като същевременно ще разгърне съществуващия капацитет на местната платформа за управление", обобщава Ерез Бониел, главен финансов директор на GTC.

Търговският център предлага под наем 23 700 кв. метра търговски площи, 10 300 кв. метра офис площи и разполага с над 600 подземни паркоместа. 98% от търговски площи и 100% от офис частта са заети с наематели. Сред магазините са Billa, H&M, Benetton, Terranova, Technomarket, McDonald's, KFC и Cinema City, а сред наемателите на офиси са Deloitte и Quintiles.

След като е консултирала английския инвестиционен Europa Capital по придобиването на Mall of Sofia през 2011 г., сега MBL отново е била негов консултант по сделката за продажбата. „За нас беше удоволствие да помогнем на Europa Capital за трети път в България, след като през 2011 г. ги консултирахме по придобиването на Mall of Sofia и Ритейл Парк Пловдив. Успешната продажба на първокласен актив, като Mall of Sofia, на GTC, потвърждава наличието на привлекателни за институционалните инвеститори активи в България и се очертава като най-голямата сделка в сектора за 2018 г.", коментират от консултантската компания.

Купувачът стъпи у нас с варненската "Галерия"

Групата GTC, основана през 1994 г., оперира в шест страни в Централна и Източна Европа: България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Сърбия, като изгражда и управлява първокласни офис сгради и търговски центрове в целия регион на Централна и Източна Европа.

От създаването си GTC e изградила 63 бизнес проекти с над 1,100,000 кв. м. отдаваема площ и 9 жилищни сгради с приблизително 400 000 кв. м. застроена площ. Днес GTC управлява портфолио от 38 бизнес проекта с приблизително 685 000 кв. м. търговски и офис площи. Акциите й са листнати на Варшавската фондова борса и е член на престижния WIG20 индекс, както и на редица други международни индекси.

GTC стъпи у нас с инвестиция в изграждането на варненския мол "Галерия". Сградата бе замислена като търговски център и още през 2010 г. бе завършена 95%, но откриването й се забави заради кризата. През август 2015 г. проектът бе придобит от Ангел Ангелов от групата "Градус" и "Сити клиник", Петър Дудоленски, който също е сред основателите на болничната верига, и Александър Минов от "Бисер олива" чрез дружеството "АП инвестмънтс". През 2017 г. българските собственици продадоха 50% от мола (който вече се казва "Делта планет Варна") на сръбския милионер Мирослав Мишкович. Стойността на сделката не бе обявена, но целият проект заедно с предстоящите довършителни дейности е оценен на 120 млн. евро.

До миналата година полската група бе собственик и на моловете "Галерия" в Бургас и Стара Загора. На 19 април 2017 г. южноафриканският фонд MAS Real Estate обявяви, че купува двата мола в пакетна сделка за 62 млн. евро.

След продажбата GTC остана с един проект у нас – Advance Business Center, който се изгражда в София. Предвидено е строителството на две административни сгради, в които ще бъдат инвестирани 54 млн. евро. Отделно компанията е платила близо 13 млн. евро за двата терена. Advance Business Center I е с площ 15 600 кв. м. и се намира в столичния ж.к. "Младост", в близост до Бизнес парка. В момента той е в процес на строителство. Втората сграда - Advance Business Center II, все още е на етап планиране. Тя ще има площ от 17 500 кв. м.

През 2017 година групата отчита печалба преди данъци от 189 милиона евро (51% ръст спрямо предходната година) и обща стойност на активите от 1,073 милиарда евро.

В началото на месеца стана ясно, че Lone Star - най-големият акционер в групата, обмисля продажбата на своя дял от 61,13 процента.