New Bloom Winery спечели две големи отличия от конкурс в Китай

Българските розе вина получиха поредното си световно признание. Резултатите от световния конкурс Mondial de Bruxelles показват, че от общо 44 медала за страната ни, 10 са за категорията розе вина. От тях две златни отличия спечели New Bloom Winery– за розетата в сериите PIXEL и New Bloom. Винарната от Съединение донесе и други три сребърни за червените вина New Bloom от сортовете Регент и от Дорнфелдер и за Face-to-face (F2F) розе. Розето PIXELS е от сорта Гренаш, реколта 2017, а New Bloom – купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира, реколта 2016. Категорията на розе вината в световен мащаб бележи сериозен ръст. Розовото вино става все по-популярно както сред мъжете, така и сред жените и позволява консумация през всеки сезон на годината, отчитат експертите. Подобни са тенденциите и на българския пазар. Успехът на българските вина в тази категория показва, че родните изби са на прав път и работят спрямо международните тенденции и стандарти.

Вината на New Bloom Winery се правят от изцяло собствени лозови масиви – 6000 дка в Тракийската низина. Винарната работи както с добре познати класически сортове Совиньон блан, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон, Сира, така и с малко популярни като например Дорнфелдер и Регент. Те са единствените у нас, които използват тези немски винени сортове. Производителят залага на иновациите, на особеностите на тероара и строгия контрол на всеки етап от производство – от лозовия масив до бутилирането и съхранението на бутилките - и се наложи като едно от модерните лица на българското винарство.

Медалите на Concours Mondial de Bruxelles са поредното голямо отличие за продуктите на New Bloom Winery на международната винена сцена. Награденото New Bloom Розе тази година спечели Златен Ритон в категорията розови вина от по-стари реколти на Винария и сребро от Vinalies International. Другият призьор от Световното по вино - сребърният медалист Face-to-Face Розе има Ритон за розета, актуална реколта и сребро от Mundus vini 2018. Червеното вино New Bloom от сорта Регент пък получи златото на конкурса Mundus Vini в Германия. Розето PIXELS е със злато от Los Angelis Wine Competition.