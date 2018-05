M3 Communications стана PR агенция № 1 в България

M3 Communications Group, Inc. бе обявена за най-добрата PR агенция в България за 2018 г. Компанията спечели ежегодния конкурс на Българската асоциация на PR aгенциите – BAPRA Bright Awards. На стилна церемония в Rainbow Plaza авторитетно международно жури отличи агенцията и в още 8 категории. Така M3 Communications Group, Inc. стана номер 1 и по брой спечелени награди в тазгодишния конкурс.

Освен приза „Агенция на годината", M3 Communications Group, Inc. успя да пребори конкуренцията на над 100 проекта и да спечели още три златни, три сребърни и две бронзови отличия. Това е най-голямото постижение на компанията в 24-годишната й история.

Големият благотворителен концерт „Ние обичаме България", реализиран за BILLA България през 2017 г., донесе на M3 Communications Group, Inc. златния приз в категория „Специално събитие". Компанията спечели първото място и за Public Affairs кампания за иновативния проект Facebook Amber Alert. В същата категория М3 Communications Group, Inc. бе отличена и с трета награда за проекта „Събираме света заедно" за Асоциацията на почетните консули в България. Компанията получи златното отличие и за „Изграждане на работодателска марка" за кампанията #IamWIZZcrew за Wizz Air.

Успешното партньорство на M3 Communications Group, Inc. през изминалата година с L'Oreal донесе на компанията две втори награди в категорията „Маркетинг, свързан с кауза" за инициативата „За жените в науката" и в категорията „Кампания за вътрешни комуникации" за проекта L'Oreal IT Day. Компанията получи сребърен медал и за „Кризисен PR" за ефективното разрешаване на казуса с оувърбукинг на Wizz Air през 2017 г. M3 Communications Group, Inc. допълни арсенала си от отличия и с трето място за „Корпоративен PR" за проекта по успешно изграждане на публичния имидж на IT компанията Алтерко в България.

„Всеки, който посети офиса на M3 Communications Group, Inc., ще бъде посрещнат от един надпис на стълбите, който гласи: „Няма асансьор към успеха, трябва да изкачиш стъпалата". Именно това правим и ние в нашата компания. Полагаме ежедневни усилия не само, за да реализираме успешни проекти за нашите клиентите, но и за да развиваме PR бизнеса в България. Вече 24 години M3 Communications Group, Inc. поддържа високо ниво на работа и следва утвърдените международни стандарти", заяви на церемонията Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.