Експерти от 5 континента вдъхновиха рекламната индустрия в България

Неделя сутрин, малко преди 9:00 ч., стотици млади хора се събраха в зала EFE, за да вземат участие във второто българско издание на SEE IT BE IT - оригиналната програма на световния фестивал за креативност Cannes Lions, създадена в отговор на дисбаланса мъже-жени в рекламната индустрия. Престижното събитие гостува у нас отново по покана на Творческия директор на рекламна агенция Noble Graphics – Мария Милушева.

Тазгодишното заглавие на See It Be It Bulgaria 2018: Game Changers не излъга посетителите с обещанието, което дава – лекторите бяха не просто успешни професионалисти от рекламата и маркетинга, но и хора, които са променили себе си и средата, в която работят, пренаписвайки правилата на цялата индустрия.

„Трудно е да се изкачиш нагоре, ако няма примери, които да видиш, за да може и ти да станеш като тях", сподели на сцената световноизвестният барман Моника Бърг на фона на снимка, показваща общо 17 водещи фигури в барманството, от която едва 4 жени. Съмнението в себе си е лична тема, която засегна и Творческият директор на Ogilvy New York Кара Койл. Въпреки огромния успех с видеото на OK Go за Morton Salt, тя и до днес продължава да поставя постиженията си под въпрос. Ценни съвети за баланса личен живот-работа, сподели и Шанън Кроу, копирайтър на свободна практика, която през 2017 г. е обявена за една от 10-те най-добри копирайтъри в света. Темите за необходимостта от различни гледни точки, кариерното и личностно развитие на жените и изкуството да игнорираш лоши съвети бяха засегнати и от Дебора Васкес, главен Творчески копирайтър в Lew'Lara/TBWA Бразилия, Хана Джонсън, Experience Director в Demodern и Сакши Шудхари, асоцииран Творчески директор в Ogilvy New York. See It Be It Bulgaria 2018 доведе за първи път в България и представители на световноизвестното списание за реклама Lürzer's Archive в лицата на Х.П. Албрехт и Шарлоте Буфлер. Сред българските лектори бяха Красимира Хаджииванова от "Майко Мила", Оля Антонова от "Трастена", Ружа Загорска – управляващ директор на Site Media и професионалният коуч Владимир Борачев.

Съвсем очаквано, See It Be It изигра ключова роля за българската реклама, осигурявайки достъп до големите идеи и имена от индустрията, които иначе вдъхновяват само от сцените в Кан. У нас, програмата ще продължава да акумулира съдържание по темата и чрез редовни специални срещи с жени от комуникационната сфера. За да не изпуснете предстоящите See It Be It Talks, следете Facebook страницата на See It Be It Bulgaria.