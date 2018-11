Coca-Cola и Viber с европейска награда за кампания в България

Съвместният проект Taste the feeling взе голямата награда за най-добра мобилна рекламна кампания на престижния конкурс Digiday Europe

Българска кампания на Сoca-Cola, най-популярната безалкохолна напитка в света, и Rakuten Viber, най-разпространеното приложение за безплатни разговори, бе отличена с наградата Best use of Mobile на престижния европейски конкурс Digiday Europe в Лондон. Taste the feeling of Coca-Cola & Viber бе номинирана в три категории Best Use of Mobile, Best Branded Content series и Best Branding Consumer Campaign, като грабна приза за най-добра мобилна рекламна кампания в Европа, изпреварвайки на финала S4M и Pernod Ricard с активацията им drive-to-store.

Digiday Marketing and Advertising Awards отличава най-значимите маркетингови и рекламни компании, кампании и технологии в Европа. Coca-Cola намери място сред победителите с иновативния подход на марката да използва публичен акаунт, стикер пакет с промо код механизъм и чат бот, за да обвърже покупката на напитката с възможност за спечелване на брандирани ексклузивни стикер пакети във Viber. Благодарение на лесния и геймифициран механизъм потребителите конвертират в различните инструменти на мобилното приложение, използват QR кодовете от бутилките и изпращат номерата под капачките на специално създадения чат бот, като едновременно с това се забавляват и споделят с приятели чрез уникалната социална платформа на марката - MySparx.

Резултатите от едномесечната кампания бележат процент на реализация над 10 пъти от стандартния за индустрията, със 180 хиляди сваляния на стикер пакета, 289 хиляди споделени стикери и 98 хиляди абонати към чат бота за територията на България.

"Заслужена награда! Горд съм, че усилията ни показаха толкова добри резултати и че кампанията ни бе забелязана в този престижен конкурс. Благодаря на българския екип на Coca-Cola, че ни се довериха и се впуснаха в това дигитално приключение с нас!", коментира Head of Sales на Viber за Централна и Източна Европа Константин Костадинов.

"Coca-Cola е известна с иновациите, които предлага на своите потребители, следвайки тенденциите, които харесват, и променяйки се заедно с тях. Кампанията ни с Viber е изцяло местна инициатива и първата по рода си в глобален план, но постави страната ни на още по-видимо място на дигиталната карта. Резултатите от Taste the feeling of Coca-Cola & Viber показват, че потребителите оценяват усилията ни да предлагаме добавена стойност и нови изживявания за тях. Признанието на експерти от цяла Европа прави този успех още по-ценен. Благодарим на Viber за устойчивото ни партньорство и споделената визия за развитие и дигитализация на бизнеса, така че да взаимодейства още по-вълнуващо с потребителите.", сподели Елиза Грънчарова, Регионален мениджър на Кока-Кола за България.

Стотици компании и марки участваха в надпреварата на тазгодишното издание на Digiday Europe като премериха сили в 32 различни категории. Някои от останалите финалисти в конкурса са Lego, Adidas, Boiler Room и Google и други.