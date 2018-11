Български специалист е сред топ новаторите във връзките с обществеността за 2018 г.

Една от най-авторитетните световни класации за комуникации The Holmes Report публикува ежегодния си списък за иноваторите в ПР (връзките с обществеността) за 2018 г., за регион Европа, Близък Изток и Африка. Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, е единственият българин, удостоен с признание за Innovator of the Year. Той се нарежда сред комуникационни специалисти от Великобритания, Германия, Швеция, Обединени арабски емирства, Южна Африка, Русия и други. За първи път българин е включен в престижния списък. Признанието идва само месеци след като агенцията SiteMedia Consultancy бе определена за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия сват от PR News.

„Това отличие е резултат на непрекъснатите ни усилия да се развиваме и да подобряваме нивото на комуникации. Иновативните услуги, разширяването на границите, цялостното развитие на комуникационната сфера в нови посоки са само едни от приоритетите на SiteMedia Consutancy. Но това е и признание за развитието на цялата българска ПР общност. Не случайно толкова много български агенции и специалисти печелят международни награди. Нашият сектор работи на най-високо световно ниво и това се забелязва навсякъде", сподели Любомир Аламанов и допълни: „Само от нас си зависи колко усилено ще работим и ще развиваме комуникационната сфера. Всички имаме потенциал да покажем още много добри практики и прекрасни примери."

Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy. В сферата на комуникациите е повече от 20 г. и е ръководил проекти за Lidl, Coca-Cola, HP, Майкрософт, Теленор, Нестле, Байерсдорф, Сименс и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от основателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин председател за 8 последователни години, както и сред основателите на Българската асоциация на агенциите за дигитални комуникации (БААДК) и неин пръв председател. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations, а една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията - 50 Game-Changers of PR for 2017.