Изпращат мостри на ракия за световен конкурс

Пловдив става столица на спиртните напитки от 21 до 23 август

Българските производители на високоалкохолни напитки изпращат мостри за участие в един от най-авторитетните международни конкурси за спиртни напитки в света - Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

19-тото му издание ще се проведе от 21 до 23 август 2018 г. в Пловдив. „Българската високоалкохолна индустрия предлага напитки на високо ниво. Малцина знаят, че България произвежда 180 милиона литра алкохол годишно, в сравнение със 120 милиона литра вино на година. Една от основните цели на Spirits Selection е да запознае международното жури с нови производители и с автентични напитки, каквито са произведените у вас.

Провеждането на конкурса в Пловдив ще позволи на световни вносители да открият българската ракия и българската индустрия на спиртни напитки", коментира Тиери Хейнс, Директор на Spirits Selection.

„Конкурсът ще привлече интереса на близо 70 лидери на мнение от 24 националности по света. Целта е да се рекламира страната-домакин, нейното производство, традиции, история и култура," допълва Меглена Михова от „Пробежекс", представител на Конкурса в България. „Отличените с медал от Spirits Selection напитки повишават продажбите си с 20-25%", пояснява тя.

Високоалкохолните напитки се състезават в категориите: уиски, коняк, бренди, ракия, ром, водка, джин, писко, грапа, ликьор, текила и др. Регистрацията за участие в Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2018 се прави на онлайн на www.spiritsselection.com/en/registration/#_registration. Всеки производител трябва да изпрати по 2 бутилки от 1 мостра до: M&M Militzer & Muench BG Co Ltd., София 1336, ул. „Андрей Германов" 11. Таксата за участие с една мостра е 186 евро, а за всяка мостра след третата има нарастваща отстъпка.

Крайният срок за изпращане на мостри е 22 юни 2017 г. Родни производители на високоалкохолни напитки и на вино могат да предоставят за дегустация, както и да презентират своите напитки, още на 20 август 2018 г., на тържествената вечеря преди официалното откриване на Spirits Selection. „Това е прекрасна бизнес възможност за пряк контакт с членовете на журито от цял свят – вносители, енолози, специализирани журналисти, лидери на мнение", заключава Кристоф Сепулведа от „ Пробежекс".

България участва в Spirits Selection за първи път през 2015 г. Успеваемостта на страната ни (спечелени отличия спрямо подадени мостри) e между 30% и 40%. През 2017 г., когато 1200 мостри от 54 страни се борят за отличие, българска напитка е отличена за първи път с Grand Gold медал.

Spirits Selection е единственият пътуващ конкурс в света и единственият, който прави проверка на качеството на наградените напитки. Последните три държави-домакин на Spirits Selection са Чили (2017 г.), Мексико (2016 г.) и Китай (2015 г.). Представителят на Конкурса за България е „Пробежекс".