Живко Тодоров от Fibank с престижна награда от CFO of the Year 2018

Главният финансов директор (CFO) на Fibank и член на УС на банката, г-н Живко Тодоров бе отличен в престижния конкурс CFO of the Year 2018. Г-н Тодоров взе първа награда в категория „Стратегия за развитие на финансовата функция". Победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България бяха обявени на тържествена церемония, която се проведе в Централния военен клуб в столицата.

„Благодаря на ръководството на банката за гласуваното ми доверие през годините. Работихме много, но резултатите, които постигнахме, не са само мое дело, а и на екипа от професионалисти, с които работя. И не на последно място искам да благодаря на своята съпруга за енергията, с която ме зарежда всеки ден", сподели г-н Живко Тодоров.

Конкурсът CFO of the Year 2018 се организира за пета поредна година от консултантската компания EY Bulgaria. Създадени с идеята да отличават изключителните финансови лидери на България, наградите CFO of the Year година след година дават своя принос за утвърждаване на добрите професионални практики в сферата на корпоративните финанси.

През 2018 г. в конкурса участие взеха финансови директори от различни сектори на икономиката: производство, услуги, търговия, банки. Кандидатурите бяха разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери, хора от академичните среди и представители на други финансови организации. Членове на журито са проф. д.ик.н. Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство, Данета Желева, главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, Тодор Брешков, управляващ съдружник на Лонч Хъб, Николай Андреев, главен финансов директор на Нова Броудкастинг груп и победител в конкурса от 2014 година, Николай Генчев, главен изпълнителен директор на Застрахователна компания „Уника" АД, Александър Пулев, Главен банкер, Европейска банка за възстановяване и развитие.