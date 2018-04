Горанов: Преструктуриране, а не съкращения в НАП

Ще има преструктуриране, а не съкращения в НАП. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по повод новината за обявеното от 1 май съкращаване на около 250 служители след закриване на звеното "Оперативни проверки". Функцията на "Оперативни проверки" се закрива като структура и дейността й ще премине към звеното "Фискален контрол", обясни Горанов. Всеки достоен и добро образован българин може да кандидатства в приходната администрация, ако отговаря за изискванията за работа в нея, коментира той. В този смисъл не виждам никакъв драматизъм, коментира Горанов. Това е управленско решение на ръководството на НАП, което не крия, че подкрепям, заяви Горанов. Голяма част от служителите, които в момента работят в НАП и основателно се притесняват за своето бъдеще, не са постъпили в приходната агенция чрез конкурси, каквито ще бъдат организирани сега, допълни Горанов. Всички служители, които са работили в "Оперативни проверки", могат да кандидатстват в звеното "Фискален контрол", ако отговарят на критериите, заяви Горанов. Това е шанс за тях да докажат нивото, на което трябва да отговарят за работа в агенцията, коментира финансовият министър и обясни, че броят на служителите там ще бъде увеличен. Целта на държавата е не да отслабва, а да усилва капацитета на НАП и да контролира изпълнението на бюджета, обясни министърът.

Малко преди това говорителят на НАП Росен Бъчваров коментира, че причините за съкращенията в НАП от 1 май са "доста сериозен корупционен риск". В същото време те са и добра възможност за подобрение на звеното "Финансов контрол", допълни Бъчваров.

Вчера вечерта около 400 данъчни служители протестираха срещу реформата в НАП. Шествието започна в 17:30 ч пред столичната дирекция на НАП на ул. "Аксаков" и завърши пред централата на агенцията на бул. "Дондуков". Николай Наков, един от организаторите на протеста, заяви, че изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова е заплашила с уволнение 300 души, като едва ли не е обвинила целия "Оперативен контрол" в корупция. Наков цитира чл. 31 от Конституцията, според който всеки е невинен до доказване на противното. Старши инспектор от отдел "Оперативен контрол" Владимир Дамянов пък коментира: Научихме по най-безцеремонния начин от имейл, че ни уволняват, а сме хора които са работили над 20 години в системата.

Протестът беше мирен, без освирквания и под музиката на "Бийтълс" Let it be.