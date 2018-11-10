Обяви в събота, 10 ноември 2018 г.

OБЯВИ 10.11.2018г.събота

УСЛУГИ

Строително, ремонтни

ХАМАЛИ-ХАРИ, преместване на дома и офиса, 02/987-57-07; 0888972501

ВиК - отпушва, отводнява машинно, ремонт на нови/стари канали и водопроводи, 02/943-51-73

ЕВТИН транспорт, хамали, 0894337538

ХАМАЛИ - студенти, транспорт. Почиства тавани и мазета, 02/8739821, 0879684144

ПРЕМЕСТВАНЕ мебели, офиси, 0888436224, 02/9588802, www.mestim.com

РАЗНИ

Разни 090063052 Маг ЯНА, гледа, познава, www.gadatelki.dir.bg

ЖИЛИЩА. ИМОТИ. ПОД НАЕМ

Продажби

*Гарсониери, едностайни

СОЗОПОЛ - луксозно обзаведено студио, 69 кв.м, акт. 16, изглед към морето, 69300Е, на 400 м. от плажа, 0888612746, 0888139546

1-СТАЕН, Витоша, 0888757855

*Двустайни, тристайни

СОЗОПОЛ - нов обзаведен апартамент 63 кв.м, акт 16, в центъра, изглед към морето, 38 900Е, на 400м. от плажа, 0888/612746, 0888/139546

БУРГАС - 3-стаен, 80 кв.м, център, ул.Фердинандова, спалня, хол, дневна, кухня, баня, таван, изба, 65400Е, 0888612746, 0888139546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов завършен и обзаведен 2-стаен 85 кв.м, акт 16, тихо място, 250 м от плажа, 33 800Е, 0888/612746

БУРГАС -апартамент в идеален център до "Калината", хол-кухня, 2 спални, баня, балкон, 83600Е,0888612746, 0888139546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов завършен и обзаведен, 2-стаен, 69 кв.м, акт 16, тихо място, 250 м. от плажа, 38200Е, 0888612746

68 кв.м, Център, тухла, 75000Е, 0887861927

2-СТАЕН, Павлово, лукс, 0888757855

86 кв.м, Медицинска академия, гараж, 0887861927

3-СТАЕН, кв. Витоша, тухла, гараж, 110000Е, 0888757855

*Четиристайни, други

#СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов, завършен и обзаведен 4-СТАЕН, 185 кв.м, акт 16, до х-л Хризантема, 250 м от плажа, 79950Е, 0888/612746, 0888/139546

#БУРГАС - луксозно ремонтиран и обзаведен, 100 кв.м, жк. Лазур, блок 77 /Краставицата/, 2 спални, хол-дневна-кухня, баня, таван, изба, прекрасен изглед към морето и града, 118500Е, 0888612746, 0888139546

+4-СТАЕН, Оборище, тухла, 119500Е, 0887861927

*Къщи, вили

с.КРУШЕВЕЦ - 30км. от Бургас, вила 64 кв.м, 3 спални, хол с камина, кухня, двор 600 кв.м, ток, водопровод, панорама към Странджа планина, 19600Е, 0888612746, 0888139546

САРАФОВО - Нова къща, 140 кв.м, к-с "Виктория Хилс" до ключ, 2 спални, 2 WC, просторен хол, веранда, двор 300 кв.м, 148000Е, 0888/612746, 0888/139546

*Места, парцели

ПРОВАДИЯ, УПИ 31300 кв.м, промишлена зона, бивш Вин завод, ЖП линия, път, 9Е/кв.м, 0888/612746

АХТОПОЛ - вилна зона "Лозята", парцел 2000 кв.м, 32Е/кв.м,0888612746, 0888139546

РАВДА - срещу Лидл, на 500м от кръговото, посока север на локалния път, 10 дка във форма на квадрат, 5 Е/кв.м, 0888/612746

ЛОЗЕНЕЦ - 3 км от плажа, УПИ 6550 кв.м в с.Велика, ток, ВиК, бивша почивна база, до гората, 37Е/кв.м, 0888/612746

БУРГАС - на първа линия на езеро Мандра, УПИ 8 600 кв.м, с лице 185 м към езерото, 77 400Е, 0888/612746

Покупки

ИЗКУПУВАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в цяла Северна България, 0886-008-707

1,2 СТАЕН, пан., тухла, ЕПК, спешно, 0878375722

ПОД НАЕМ

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1, 2 СТАЕН, обз./не, до метро, 0878375722

ЗАПОЗНАНСТВА

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