Легендарните Foreigner в България

Легендарните Foreigner ще зарадват българските фенове с вечните класики на любимата им група тази вечер в зала "Арена Армеец". В програмата са Juke Box Hero, Cold As Ice, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent, Say You Will, както и хит номер едно I Want To Know What Love Is, съобщават организаторите от Moko Solution.

Непосредствено преди да влязат в залата, най-верните почитатели ще имат възможност да разгледат и да купят оригинални фен артикули на бандата в специално обособени зони.

Знаменитите рокаджии ще излязат на сцената в 20.30 ч., когато ще започне и концертът. Входовете на "Арена Армеец" ще бъдат отворени още в 18.30 ч. Всички, купили билети за секторите на терен, ще бъдат допускани в залата през вход ВО, за купилите пропуски за трибуни ще бъде отворен вход В.

Паркингът пред "Арена Армеец" ще бъде на разположение на присъстващите до изчерпване на местата.

Зрители до 18 години ще се допускат с придружител и декларация в два екземпляра. Пълнолетен придружител е всеки родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за детето, притежаващ редовен билет. Всеки придружител на малолетни или непълнолетни под 18-годишна възраст трябва да носи попълнена и подписана декларация в два екземпляра, която може да се изтегли от сайта на Eventim.

Забранено е влизането в залата с храни и напитки, видеокамери и фотоапарати, аудиозаписващи устройства, оръжие, остри и опасни предмети, като ножове, чадъри и т.н., стъклени бутилки, преносимо лазерно оборудване, както и пиротехнически средства. Внасянето на алкохол, опиати и наркотични вещества е забранено.

Посетители с неадекватно поведение няма да бъдат допускани и няма да им бъде върната стойността на билета, посочват организаторите.