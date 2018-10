Избраха "Най-добър спа център на хотел в България"

Напълно обновеният Kempinski The Spa спечели заслужено отличие за „Най-добър спа център на хотел в България" от четвъртите Световни спа награди. Тазгодишната церемония по награждаването се състоя на 26 октомври на частен остров на Малдивите в луксозния хотелски комплекс The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Kempinski The Spa печели престижната награда на Световните спа награди за трети път. Гласуването бе отворено както за професионалисти от спа и уелнес индустрията, така и за крайните потребители.

Многократно награждаваният Kempinski The Spa е един от най-големите и модерно оборудвани в региона. Управлява се съвместно с най-бързо развиващата се световна спа компания Resense Spa S.A. заедно с общо около 50 Кемпински спа центрове по света. Единственият Kempinski The Spa в България бе напълно обновен само преди няколко месеца и предлага уникални за страната термални съоръжения – специално обособена зона за дълбок дигитален релакс, последно поколение билкова сауна, инфрачервена сауна, автентична Финландска суха сауна, иновативен санариум, дизайнерски лакониум, екзотични приключенски душове, уникална снежна стая, леден фонтан и още много други. Интересен факт е, че немската компания Клафс, която е абсолютен лидер в световната спа индустрия, избра именно спа центъра на Кемпински Хотел Гранд Арена Банско за световната премиера на своята дизайнерска арома парна баня. Освен с модерното си оборудване, огромното разнообразие от сезонни процедури и автентични тайландски масажи, Kempinski The Spa е известен още с ексклузивните си козметични линии St. Barth с изцяло натурални съставки от знаменития Карибски остров Сен Бартелми и Arbū с 97% българско органично розово масло. В реномирания спа център гостите могат да се поглезят и с изключително популярната и предпочитана от бразилската футболна легенда Неймар - Normatec система за бързо възстановяване на крака след ски, джогинг и физическо натоварване. Любопитен факт е също, че от август месец посетителите имат уникалната възможност да видят на живо и да се докоснат до огромен Бразилски аметист, който още древните гърци вярвали, че има силно детоксикиращо действие и предпазва от негативна енергия. Полускъпоценният камък е изключително красив и се слива чудесно с изящния декор и релаксиращата атмосфера, която цари в целия спа център.

„За нас е изключителна чест да бъдем отличени за „Най-добър спа център на хотел в България". Наградата идва само няколко месеца след грандиозното му преобразяване. Това международно признание е изключително ценно за нас, защото отразява оценката на нашите гости за напълно обновения ни спа център. Радваме се, че сме успели да ги впечатлим и благодарим за гласуваното доверие. Наградата ни също така допринася за популяризирането на Банско не само като световноизвестен ски курорт, но и като целогодишна спа дестинация, коментира Наталия Каширская, генерален мениджър на "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско".

Световните спа награди донесоха успех на още няколко Кемпински хотела. Спа ценърът на Çırağan Palace Kempinski Istanbul спечели наградата за „Най-добър спа център на хотел в Европа", както и за „Най-добър спа център на хотел в Турция". Най-добър спа център на хотел в Йордания спечели пък спа центърът на Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea. Още пет Kempinski The Spa грабнаха отличието за „Най-добър спа център на хотел за 2018 г.", а именно спа центровете на Kempinski Hotel Fuzhou в Китай, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta в Индонезия, Grand Hotel Kempinski Riga в Латвия, Kempinski Hotel Cathedral Square Vilnius в Литва и Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare на Сейшелските острови.