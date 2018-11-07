Ето дневния ред на Министерски съвет днес

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ".
Внася: министър-председателят
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОКУРОР ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 16 НА РЕГЛАМЕНТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА (ЕРРО).
Внася: министърът на правосъдието
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.
Внася: министърът на здравеопазването
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" И „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕЩИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на икономиката
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на правосъдието
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на вътрешните работи
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ" (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.
Внася: министърът на правосъдието
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕГЛЕД НА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ - КАК МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ".
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
Внася: министърът на здравеопазването