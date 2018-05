БСП протестира срещу" корупцията, мизерията и бедността

От 11 ч. днес започна протестът срещу корупцията, мизерията и бедността, организиран от БСП.

В 11.00 часа с викове "Оставка! Оставка" социалистите тръгнаха от паметника на Незнайния войн на площад "Александър Невски". Оттам протестното шествие минава през ул. "Г. С. Раковски", ул. „Дондуков" до пл. "Независимост" (пред Министерски съвет). В 12.00 часа е началото на митинга пред стълбите на бившия Партиен дом на БКП.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова даде официален старт на шествието от камион-платформа. Социалисти носят лозунги: "По-високи заплати – нормален живот", "Не на модерното робство", "Не искам да съм телефонист", "Държавна подкрепа за българското производство", "Не ни превръщайте в нация на обслужващ персонал" и др.

След края на митинга, група "Сигнал" ще даде старта на Празник на свободното слово и свободните медии пред Народния театър „Иван Вазов". В събитието участие ще вземат млади актьори, както и групата No more many more.