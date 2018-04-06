МВР пусна снимки на Колев и Пелов от деня на бягството






18:00 ч.

06.04.18

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Избягалите затворници стреляли с бойно оръжие

от редактор |

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Избягалите затворници стреляли с бойно оръжие

Бойно 9-милиметрово оръжие носели избягалите от Централния софийски затвор Владимир Пелов и Радослав Колев. Това каза за NOVA заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов.


Пред камерата ни социалният работник Красимир Кръстев – единственият подгонил Пелов при бягството, изрази съмнение, че рецидивистът е носел газов пистолет.


Пелов стрелял по Кръстев, а служителят на мястото за лишаване от свобода не чул свистене на куршум.


„Той се беше прицелил в мен добре и стреля от доста близко разстояние. Ако наистина патронът беше боен, може би нямаше да разговаряме сега", каза Кръстев пред Миролюба Бенатова.


Все още не е ясно как бегълците са се сдобили с оръжие.


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Коментари: 2

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Потребител · 19:31 · 06.04.2018
И кво от това ? Мeтлата на чстачката и тя e била боина
Потребител · 18:18 · 06.04.2018
Осъзнавате ли каква глупост сте написали?
Социалният хем се съмнява пистолетът да е газов, хем твърди, че ако е бил боен, сега да не е жив.
Мега неграмотни сте!
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